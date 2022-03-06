Ukrayna'da büyük korku! TRT Haber ekibinin yakınına bomba düştü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ediyor.

Başkent Kiev'e çok yakın bir nokta olan Irpin'de, tahliyeler gerçekleştirilirken yoğun çatışmalar da sürüyor. TRT Haber ekibi de o sıcak anların ortasında kaldı.

Sivillerin tahliyesini görüntüleyen ekibin yakınlarına bomba düştü.

Rus birliklerin önünde, Kiev'den önceki en önemli duraklardan biri olarak bilinen Irpin'i ele geçirmeleri halinde, başkente erişmeleri için başka büyük yerleşim merkezi kalmayacak.