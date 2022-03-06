İstanbul'da pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü
İstanbul Avcılar'da temel kazısı yapılan inşaatın kenarındaki pazar tezgahlarının bulunduğu kaldırım çöktü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 15:26
Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanın pazar kurulan kısmındaki kaldırımda çökme meydana geldi.
Çökme sırasında pazarcı esnafının malzemelerinin bir kısmı inşaat alanına düştü.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak inşaat alanının çöken kısmını bariyerlerle kapattı.
İnşaat alanına düşen malzemelerini toplayan esnaf, tezgahlarını yolun bariyerlerle kapatılan kısmına kurdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız