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Antalya'da kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü

Antalya'da kadınlar, hemcinslerine uygulanan şiddete dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 17:27
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Antalya'da kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü

Kentte "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Antalya Kadın Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, bazı kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Aydın Kanza Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti. Müzik eşliğinde yürüyen kadınlardan bazılarının renkli kostümleri ilgi gördü.

Polisin güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Fatma Şahin, kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

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