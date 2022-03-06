Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Şehit Alibey Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 18:32
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede apartmanın çatısını tamamen saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Apartmanın çatısının tamamen yandığı olayın sebebinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız