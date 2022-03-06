Üçüz doğan buzağılarına bebek gibi bakıyorlar

İlçeye bağlı Ağaköyü'nde Sadet ve Hatice Kuru çifttin jersey cinsi inekleri üç hafta önce üçüz doğurdu. Nadir görülen çoklu doğum vakalarını değerlendiren ilçede görev yapan Veteriner Hekim Yasin Koçak, "Hayvancılık literatüründe ender rastlanabilen doğurganlık. Buzağıların sağlık durumları normal gözetim altındayız. Farklı cins renklerde olabiliyor bu yavrularımız aynı renk karmasından" dedi.

Öte Yandan Jersey İneğin Sahipleri Sadet ve Hatice Kuru çifti ise elleriyle besledikleri buzağılarını büyütmeye çalışıyor. Sadet Kuru, "Çok büyük kapasitede olmasa da hanenin ihtiyacı kadar hayvancık yapıyoruz. İki erkek, 1 dişi buzağılarımıza günde iki kez 2 litre kadar sütle beslemesini yapıyoruz. Ekonomik şartlar zorlasa da küçük hayvanlarımıza çok sevindik büyütmeğe çalışıyoruz" konuştu.