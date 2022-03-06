Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler
Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler
Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından koruma alanlarıyla ilgili açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından koruma alanlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan Putin'e: Hep birlikte barışın yolunu açalım
Erdoğan'dan Putin'e: Hep birlikte barışın yolunu açalım
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı
Yerli kömürün fiyatı 1 haftada 2,5 kat arttı
Yerli kömürün fiyatı 1 haftada 2,5 kat arttı
Gelecek hafta soğuk hava ve kar yağışı hava etkili olacak
Gelecek hafta soğuk hava ve kar yağışı hava etkili olacak
TOKİ'den borcunu kapatacaklara yönelik indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatacaklara yönelik indirim kampanyası
106 bin sahte çalışanın, sigortalılığı iptal edildi
106 bin sahte çalışanın, sigortalılığı iptal edildi
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi paketinin detayları
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi paketinin detayları
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması
Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması
Seçim Yasası bu hafta Meclis'e geliyor
Seçim Yasası bu hafta Meclis'e geliyor
Petrolde en kötü daha görülmedi!
Petrolde en kötü daha görülmedi!
EPDK'ya yetki veriliyor! Elektrikte ani fiyat artışı önlenecek
EPDK'ya yetki veriliyor! Elektrikte ani fiyat artışı önlenecek
Türk cerrahisi kan kaybediyor!
Türk cerrahisi kan kaybediyor!
Ekmek krizi korkusu: Buğday fiyatları yüzde 40 arttı
Ekmek krizi korkusu: Buğday fiyatları yüzde 40 arttı
Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende
Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende
Tarım Bakanlığı, FETÖ'den gözaltı haberini yalanladı
Tarım Bakanlığı, FETÖ'den gözaltı haberini yalanladı
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Bakan Koca'dan 'asistan kadrosu' açıklaması
Bakan Koca'dan 'asistan kadrosu' açıklaması
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da başörtülü kadınların restorana alınmadığı iddiasına resen inceleme
İstanbul'da başörtülü kadınların restorana alınmadığı iddiasına resen inceleme
Buğday fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı aştı
Buğday fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı aştı
KVKK'dan Martı açıklaması: Bilgiler sızdırıldı
KVKK'dan Martı açıklaması: Bilgiler sızdırıldı
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 21:00
Yazdır
Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler

Bakan Özer, Ülke TV'de canlı yayınlanan Genç Vizyon programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziranda yapılacak Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Özer, LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini anımsattı.

Özer, "5 Haziran'da yapılacak LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Bakan Özer'e, Kovid-19 şüphesi ile test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelik soru yönetildi.

Özer, soru üzerine, "Sağlık Bakanlığı yeni kararlar açıkladı. Vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyecek. Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler. 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler. Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım." diye konuştu.

Bir buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirten Özer, "Salgından en çok etkilenen eğitim oldu. En zengin dijital platformları kullansanız bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey alamaz. Bunu tüm toplum gördü." dedi.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalanmasının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

2022 yılında da öğretmen ataması yapacağız

Son 19 yılda atanan öğretmen sayısı 700 bini geçti. Hükümetlerimiz eğitime en fazla destek veren, bütçelerden her zaman en fazla payı ayıran hükümetlerdir. Öğretmen sayımız 500 bin seviyelerinden şu anda 1.2 milyona geldi. Şu anda eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık.

Öğretmen ataması ile ilgili kitlelerin kaygı duyacağı bir şey yok. Öğretmen adaylarımızı birilerinin istismar etmemesi gerekiyor. Bir etkinlikte Kürtçe seçmeli dersle ilgili 'Öğretmeniniz var mı?' diye bir soruldu. 'Evet var.' dedim. Yaklaşık 110 farklı alanda ders seçildi. İlk defa seçmeli ders sayısı bu kadar arttı. 80'lerden 110'a çıktı. Biz seçmeli derslerin aktif olarak öğretilmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. O anda herhangi bir yörede o alanla ilgili öğretmen yoksa bir şekilde il milli eğitim müdürlüklerimiz valiliklerimiz ücret karşılığı derse giren öğretmen bulurlar. Cümle bu kadar... Bu, bağlamından çıkartılarak sanki KPSS ile öğretmen atamasına gerek yokmuş. Ücretli öğretmenlerle sistemin idamesini sağlayacakmışız gibi bir yaklaşıma çekildi.

Son 19 yılda okullaşma oranında ciddi bir artış sağladık. Ortaöğretimdeki yüzde 40'lar seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 90'lara çıktı, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 45'lere çıktı.

Biz bakanlık olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmak için bir hedef koyduk. Bunun için 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapma hedefiyle yola çıktık. 2022 bütçesini ona göre dizayn ettik. 2021'de mevcut bütçemizi okul öncesi eğitime kanalize edecek şekilde yapılanmaya ayırdık.

5 ay gibi kısa bir sürede 93 yeni anaokulunu, 7 bin 500 yeni anasınıfını hizmete aldık. Ve 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardık. 216 tane yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 133 tane anaokulunun da yatırım planına alınması sağlandı. Süreç devam ediyor.

11 ilde 5 yaştaki okullaşma oranımız yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir 29 ildeki 5 grubunda okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. 360 ilçede yüzde 95'in üzerine çıktı. 59 ilçede yüzde 100'e ulaşmışız.

Daha önce sadece 28 ilimizde özel eğitim anaokulu vardı. 2021 yılı sonu itibariyle 81 ilde en az bir tane özel eğitim anaokulu olmak üzere 112 tane anaokulunu hizmete açtık. 2022 yılında da 23 anaokulunu devreye sokarak sayıyı 135'e çıkardık. 165 özel eğitim anaokulu da yatırım programına alındı.

Okul öncesi eğitim alanına yönelmemizin birinci amacı eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Erişimde sıkıntı varsa sosyo ekonomik olarak dezavantajlı kesim okul öncesi eğitime erişemiyor. Uzun vadede en güçlü sermayemiz olan beşeri sermayemizin çok daha güçlü olması için okul öncesi eğitimi çok önemsiyorum. Bunu öğretmen atamalarıyla da destekleyeceğiz."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
ÖSYM başvurularında zorunlu HES kodu uygulaması kaldırılacak
ÖSYM başvurularında zorunlu HES kodu uygulaması kaldırılacak
Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti
Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti
4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görecek
4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görecek
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak

Bu Habere Tepkiniz

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

Danıştay 13. Dairesinin bir kararında yer alan açıklamalar, şirketlere denetim için giden denetim elemanlarını yaşadıkları tacizi göz önüne serdi.
Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Müftüsü olarak görev yapan davacının hakkında çok sayıda suçlama nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB; "Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sağlık raporu kesintisi yapılır mı?", "Müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz kimler faydalanır?", "Çırak, kalfa ile öğrencilerin iş yerindeki mesleki eğitimlerinden sorumlu olan personel olarak kimler görevlendirilir?" ve "Özel eğitimde bir sınıfta iki sınıf rehber öğretmeni olabilir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, çocuğu down sendromlu olduğunu tespit edemeyen doktorun kusurlu olduğuna hükmetti
703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.