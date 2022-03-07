İşgalde 12'nci gün: Silahlar susacak mı?

Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 12'nci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler..

23.41: Rusya'nın kuşatması altında bulunan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Bölgede bulunan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Bağımsızlık Meydanı'nda uzun bir zırhlı araç konvoyunun görüldüğünü bildirdi. Plakasız araçlardan oluşan konvoyun, Ukrayna Evi'ne giriş yaptığı belirtildi.

23.16: Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya'nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol'da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

23.11: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu. Kulenin hasar almasının ardından kentte televizyon yayını yapılamadı.

21.11: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor" dedi.

20.49: İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

19.36: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

19.01: Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

18.18: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini söyledi.

17.05: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

16.50: Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaklaşık 200 bin sivilin tahliyesinin durdurulduğunu bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin durdurulduğunu açıklamıştı. ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Mariupol'den sivillerin güvenli geçiş ikinci günde de durduruldu; ICRC, tarafları (sivillerin tahliyesi için) belirli şartlarda anlaşmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

15.40: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldığını ve buradaki havalimanının tamamıyla tahrip edildiğini bildirdi.

Rus ordusunun, Vinnıtsya kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Barışçıl Vinnıtsya kentimize acımasızca 8 füze saldırısı yapıldı. Buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi. Onlar, anne babalarımız, dedelerimizin inşa ettiği altyapımızı ve hayatımızı imha etmeye devam ediyorlar." dedi.

15.05: Dünyanın en büyük insani mayın temizleme yardım kuruluşu Halo Trust, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de durumun 'cehennem gibi' olduğunu ifade ederek kentte iletişimin, suyun, elektriğin, temel gıda ürünlerinin bulunmadığı ifade etti. Kentte bulunan Halo ekibi, kentin gemi, topçu ve savaş uçaklarının bombardımana maruz kaldığını vurguladı

14.46: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

'Barışın yolunu birlikte açalım'

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

14.10: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh cihanda sulh diyoruz. Ukrayna'nın insani krizi kabul edilemez" dedi.

13.36: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı. Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

13.10: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklama: Ukraynalılar! Geleceğimizi çoktan kazandık. Ama bugün hala kendimiz için savaşıyoruz, sınırın geçeceği yer için savaşıyoruz.

13.00: İsrail Başbakanı Naftali Bennett 24 saat içinde 3. kez Zelenski ile telefonda görüştü.

12.50: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Sadece 240 bin kişi Moldova'ya geçiş yaptı. Rusya insani bir krize yol açtı.

12.41: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin telefonda görüşüyor. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyor.

12.37: BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

11.45: İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab: Bu savaş günler içinde bitmeyecek. Putin Ukrayna'da aylarca belki yıllarca başarısız olacak.

11.30: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ülkemizi yok etmeye geldiler, halkımızı yok etmeye geldiler. Başarılı olamayacaklar. Kadınlar ve çocuklarla savaş halindeler. Harkov'u savunan askerleri yenmediler savaşmaya başladılar.

Düşman direniyor ama biz insani koridorları güvence altına almak, insanlarımızı bombardımandan kurtarmak ve insani yardım sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kimseyi bırakmayacağız ve çok yakında döneceğiz. Bugün, Ukrayna dünyanın özgürlüğü için ayağa kalkmaya devam ediyor: siz gökyüzünü uçuşa kapatmaya çekinirken Ukraynalı çocuklar ve kadınlar, sizin çocuklarınızı ve kadınlarınızı kendi hayatları pahasına kurtarıyor. Erkeklerimiz sizi hayatları pahasına kurtarıyor. Siz Gökyüzünü kapatmaktan korkarken. Yapay olarak yaratılmış "Büyük Rusya" imajından korkmayı çoktan bıraktık.

11.20: Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

11.19: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Ukraynalıların Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığını ve bu durumun Rus kara birliklerini yavaşlattığını açıkladı.

10.51: Rusya, Ukrayna'nın batısında yer alan Kiev'e 300 kilometre uzaklıkta olan Starokostyantyniv kentindeki askeri hava üssünü uzun menzilli silahlarla vurdu.

10.26: Ukrayna Savunma Bakanlığı: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü, 285 tank, 44 uçak 48 helikopter imha edildi.

10.10: Rusya Savunma Bakanlığı: Rus silahlı kuvvetleri 5 Mart'ta Ukrayna birliklerine ait 61 askeri altyapı vurdu.

09.25: Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.

Scholz ve Bennett'in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna'daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız." ifadesini kullandı.

08.00: Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına dair sahte bilgi yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay vermesi sonrası CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya'da yayınlarını durdurdu.

06.00: ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına çalışacaklarını duyurdu.

05.00: Zelenski yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

04.00: ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

23.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" dedi.

23.36: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın gölgesinde Polonya ve ABD ilişkilerini değerlendirdi. Blinken, Polonya'da insani yardımlar için ABD Kongresi'nden 2 milyar 750 milyon dolarlık fon desteği istendiğini de belirtti.

23.03: Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini hatırlatarak, "Saat 18:00'den itibaren taarruza yeniden başlandı" dedi.

21.59: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.

21.21: Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini hatırlatarak, "Saat 18:00'den itibaren taarruza yeniden başlandı" dedi.

20.42: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

20.04: Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

19.49: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi.

19.48: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

18.35: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

18.26: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin önceliği çatışmayı sona erdirmek.

17.07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

16.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

16.17: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını şiddetle tavsiye etti.

Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını neredeyse yok ettik

16.10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat düzenlemek çok zor bir karardı. Medeni Batı Donbas'ta 8 yıl boyunca öldürülen 14 bin kişiyi görmezden gelmemizi mi istiyordu? Donbas'taki insanlar sokak köpeği değil. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbas'ın Rusça konuşmasına ve kendi istediği gibi yaşamasına izin verilmeliydi, ancak bölgeyi abluka altına aldılar. Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamadığı iddiaları saçmalık tiyatrosu. Ukrayna, Sovyet döneminden beri nükleer ve füze yetkinliğine sahip. Ukrayna'nın tarafsız statüde olmasını amaçlıyoruz. Şu anda anayasalarında NATO üyeliği hedefi yazıyor. Evet Rusya'da da radikaller var ama iktidar onları desteklemiyor. Rusya bu radikalleri kahraman yapmıyor ama onlar yapıyor. Ukraynalı yetkililer 3 gündür Harkov ve Sumı'daki yabancı öğrencileri rehin olarak tutuyor. Ukrayna 'da hayatlarını ortaya koyan askerlerimiz geleceğimiz için savaşıyor." dedi.

Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

15.22: Ukrayna'da vatandaşlar, kentlerine giren Rus ordusunu protesto etmek için sokaklara çıktı.

15.00:Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Milliyetçiler Ukrayna'daki sivil nüfusun insani yardım koridorlarından dışarı çıkmasına izin vermedi" açıklaması yaptı.

'ZELENSKİY NATO'YU SAVAŞA SOKMAK İSTİYOR'

14.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Zelensky, NATO'nun çatışmaya müdahale etmemesinden bu kadar rahatsızsa, demek ki durumu çözmek için NATO'ya güveniyor, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor. NATO'nun savaşa girmesini istiyor."

UKRAYNA'YA TAHLİYE SUÇLAMASI

Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.

14:13: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm ülkeyi kapsamını istiyoruz." dedi.

14.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Müzakere perspektifi tatmin edici olursa Lavrov ile Türkiye'de görüşebilirim." dedi. Kuleba bu açıklamayla Antalya'da 11-13 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'na işaret etti.

'Mariupol'de bombalamalar nedeniyle tahliyeler durduruldu'

15:50: Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada,

"Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi. Tüm Mariupol sakinlerinden dağılmalarını ve sığınak yerlerine gitmelerini rica ediyoruz. Tahliye hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır. Şu anda, ateşkes rejimi oluşturmak ve güvenli bir insani koridor sağlamak için Rusya Federasyonu ile müzakereler devam ediyor. Polis ayrıca şehir sakinlerini hoparlörler yardımıyla bilgilendirecek."

denildi.

13.02: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY), Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yüzünden ikmal için gelen 5 Rus savaş gemisinin Limasol Limanı'na demirlemesine izin vermediği belirtildi.

Erdoğan ile Putin görüşecek

12.54: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini açıkladı.

Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.