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Taşımacılık üssü olacağız: Lojistik merkezi yirmi beşe çıkacak

Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY), geçen yıl yüzde 81 artarak 14,2 milyar dolar değerine ulaştı. Yeni Şafak'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Halen 10 olan lojistik merkezleri sayısı 25'e ulaşacak ve Türkiye'nin üretim ve taşımacılık üssü rolü güçlenecek" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Mart 2022 07:45
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Taşımacılık üssü olacağız: Lojistik merkezi yirmi beşe çıkacak

Türkiye'nin tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir tedarik üssü olduğu vaadini küresel salgın döneminde de ispatladığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sahip olduğu değer önerisinden faydalanmak için yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun rakamlara yansıdığını söyledi. Dağlıoğlu, "Küresel şirketler Türkiye'yi bölgede bir üretim, ihracat, Ar-Ge, lojistik ve yönetim merkezi olarak görmekte, faaliyetlerini sürdürmekte ve yatırımlarını artırmaktadır" dedi.

EN ÖNEMLİ AVANTAJ GÜÇLÜ ALTYAPIMIZ

Burak Dağlıoğlu, geçen yıl yüzde 81 artırarak 14,2 milyar dolara ulaşan uluslararası doğrudan yatırımları (UDY) Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'ın da katılığı toplantıda gazetemize değerlendirdi. Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırımcılara ne vaat ettiğini ise şöyle sıraladı: "Girişimci iş kültürümüz ile beraber genç ve teknolojiyi takip eden nüfusumuz ve üretim yapılarını destekleyecek yetenekli mühendislerimizin varlığı ülkemizi yatırımcılar nezdinde öne çıkarmaktadır. Üç kıtanın ortasında yer alan yaklaşık 1 milyar insana serbest ulaşımı destekleyen stratejik konumumuz ve tüm pazarlara ulaştırmalarını kolaylaştıracak güçlü lojistik alt ve üst yapımızın varlığı. Bir başka önemli avantaj ise Türkiye'nin üretim kapasitesi ve sürekli iyileştirilen liberal ve iş dostu yatırım ortamıdır."

500'ÜN ÜZERİNDE AR-GE MERKEZİ

Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelinin UDY'lerin önemini vurguladığını aktaran Dağlıoğlu, "Ülke olarak küresel UDY'den aldığımız payı yüzde 1.5'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirirken de ülkemizin kalkınmasını destekleyecek nitelikli UDY'yi tanımlarken teknolojik dönüşümü sağlayan, istihdamı artıran ve cari dengeyi destekleyici yatırımları belirledik" diye konuştu. Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirdiğini ve bu doğrultuda önümüzdeki dönemde de mal ve hizmet ihracatı odaklı yatırımları kazanmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu yatırımların üretimle sınırlı olmadığına dikkat çeken Dağlıoğlu, şunları söyledi: "Uluslararası şirketlerin ülkemizde 500'ün üzerinde Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Türkiye'de uluslararası tasarım merkezleri, satın alma ofisleri, bölgesel eğitim merkezleri ve çok uluslu şirketlerin bölgesel yönetim merkezleri de artmaktadır. Ayrıca yılın ilk ayları teknoloji yatırımları bağlamında çok hızlı başladı, aynı şekilde de devam edecek.

Küresel devler Türkiye'ye yöneldi

Dağlıoğlu, Türkiye'nin lojistik kabiliyetlerini ve konuyla ilgili hazırladıkları raporu şöyle değerlendirdi: "Türkiye'de üretim yapan yatırımcılar, güçlü lojistik imkanlar sayesinde ürünlerini kesintisiz olarak dünyanın dört bir yanına göndermeye devam etmektedir. Hammadde tedarikini Asya'dan sağlayan birçok firma üretimlerinde Türkiye'ye yönelmeye başladı. Bunda ülkemizin stratejik konumunun sağladığı avantajlar önem taşıyor."

Avrupa'nın popüler yatırım adresi

Dağlıoğlu, 2021'de Türkiye'ye gelen UDY'lerin cari açığın yüzde 95'ini, 2003-2021 yılları arasındaki 19 yıllık süreçteki UDY girişlerinin ise cari açığın yüzde 41'ini karşıladığını söyledi. Dağlıoğlu, "Yatırım açısından en liberal ülkelerden biri olan Türkiye, OECD'Nin UDY Sınırlayıcı Mevzuat Endeksi'ne göre 2003'te 0.283 değerde iken 2020'de 0.059'a kadar inmiştir. Bu düşüş kısıtlayıcı düzenlemelerin azaldığına işaret ediyor. Avrupa UDY Çekicilik Endeksi raporuna göre ise Türkiye, Avrupa'nın en popüler yatırım destinasyonlarından biri olarak görülüyor" dedi.

15 yeni lojistik merkezi kuruyoruz

Türkiye'nin bir ulaşım koridoruna dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında, son yıllarda otoyol, köprü, hava ve deniz limanı ile lojistik merkezi başta olmak üzere birçok altyapı ve üstyapı projelerinin inşa edildiğini belirten Burak Dağlıoğlu, "Ülkemizde halihazırda işletmede olan 10 lojistik merkezi vardır. Önümüzdeki yıllarda bu rakam 25'e ulaşarak Türkiye'nin üretim ve taşımacılık üssü olarak rolünü güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Osman Özgan

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