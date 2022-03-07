Çip krizinde yeni dalga korkusu

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş otomotiv endüstrisini de tehdit etmeye başladı. Sektör profesyonelleri barışçıl ortamın sağlanmadığı takdirde otomotivde, maliyetlerin artacağı ifade edilirken tedarik ve enerji piyasalarındaki gergin atmosferin, otomotive de ham madde tarafında sıçrayarak yeni bir kriz riski ortaya çıkardığı belirtiyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran MOTOR AŞİN CEO'su Saim Aşçı, halihazırda otomotivin küresel boyutta birçok problemle yüz yüze kaldığını dile getirerek; "Rusya'nın en önemli ham madde tedarikçilerinden biri. 0tomotiv sektöründe küresel ham madde ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor" dedi.

ÇİP KRİZİNDE RUSYA ETKİSİ

Çip üretiminde gerekli olan ham maddelerde Rusya'nı aktif rol oynadığının altını çizen Aşçı, "Otomotivde kullanılan nikelin tedarikinde dünyada üçüncü sırada yer alan Rusya, paladyumun da yüzde 40'ını tek başına karşılıyor. Ek olarak çip üretiminde kullanılan neon ve C4F6 (hekzaflorobütadien) gazlarının tedarikinde Rusya, Ukrayna ile birlikte en önemli tedarikçisi konumunda. ABD'nin yılda 8 milyon tondan fazla neon ve C4F6 türü gaz tükettiğini ve Ukrayna'dan ithal ettiğini de hatırlatmak istiyoruz. Türkiye iki ülkeye toplamda yılda ortalama 1 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiriyor. Rus otomotiv pazarının geçtiğimiz yıl yüzde 4,3 büyüme göstererek 1.67 milyon araç üretti. OİB verilerine göre ülkemizin otomotiv ihracatında 9'uncu sırada yer alan Rusya'ya, 2021'de 705 milyon dolarlık ihracat yapıldı, bunun 625 milyon dolarlık kısmını ise tedarik sanayi ikapsıyor. Ukrayna içinse bu rakam 220 milyon dolar. Otomotivde ihracatın büyük bölümünü AB ülkelerine yapan ülkemizin, savaş sebebiyle ekonomik darboğaza girecek bu ülkelerden pazar kaybı yaşama riskini göz ardı etmemek gerekiyor" dedi. Savaşın AB ülkelerindeki üretime olacak etkilerine de mercek tutan Aşçı "ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Rusya'dan tedarik ettiği kritik ham maddeleri ve komponentleri alternatif pazarlardan tedarik ederek üretimi regüle edebilir. Fakat bu durum sebebiyle araç başı üretim maliyetlerinin tekrar artacağını öngörüyoruz; iç pazar dahil otomotiv üretiminde ve tedarik sanayiinde daralma ile karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde konuştu.

ALİ ÇELİK