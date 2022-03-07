Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.