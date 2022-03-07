Kulüpler Süper Lig TV'ye hazırlanıyor

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Futbol kulüpleri ortak tv projesi için kolları sıvadı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kanal projesinin bir iki hafta içinde netleşeceğini söyledi

Milyonlarca futbolseverin takip ettiği naklen yayın ihalesinde teklifler beklentilerin altında kaldı. İhalenin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu... Kulüpler şimdi ortak TV projesini gündeme aldı. Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Burak Elmas, "Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var.

Türk futbolunun geleceğini, sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine bırakmama konusunda arzulular. 1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır" dedi. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, Ahmet Ozan Şener, Ural Aküzüm ile birlikte ekonomi basınının sorularını yanıtlayan Elmas, yurtdışındaki liglerden örnekler vererek, şöyle konuştu: "Yurtdışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemlerle çalışmak lazım."