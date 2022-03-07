Eğitim müfettişleri yönetmeliğine dava açıldı
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası internet adresinden yapmış olduğu duyuruya göre, 1 Mart 2022'de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği'nde yer alan bazı maddelerin iptali amacı ile Danıştay'a dava açtığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Mart 2022 08:47
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın açıklaması:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ'NE DAVA AÇTIK
01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği'nde yer alan;
-kayırmacılık ve torpilin engellenemediği sözlü sınav uygulamasına,
-öğretmenlere öngörülen 8 yıl kıdem ile birlikte 35 yaşı koşulunun getirilerek fiilen müfettiş olmalarının engellenmesine,
-kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı şekilde, hiçbir somut kriter öngörülmeksizin grup başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin hükümlerin iptali amacı ile Sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız