Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,56 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.982,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,66 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,58 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel gelişmelere paralel azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izledi ve yüzde 1,61 değer kaybıyla 1.990,75 puandan kapandı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da açıklanacak fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade eden analistler, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.