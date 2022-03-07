Telefonlardaki 'yetersiz hafıza' sorunu bu yöntemle ortadan kalkıyor

Günümüz teknolojisiyle birlikte cep telefonları hayatımızda fazlasıyla yer alıyor. Gün içerisinde yapacağımız birçok işi cep telefonları sayesinde kolaylıkla yapabiliyoruz. İşlerimizi hallederken kullandığımız birçok uygulama hayatı kolaylaştırırken her geçen gün telefonun daha üst modeline ihtiyaç oluşturuyor. Gerek uygulamalar, gerekse yeni yazılım güncellemeleriyle düşük hafızalı birçok telefonda depolama sıkıntısı vatandaşı mağdur ediyor. Kapalı kasa cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte de vatandaş kendisi çözüm bulmadığı için yeni telefon ihtiyacı oluşuyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte depolama sorunu da ortadan kalkıyor. Yeni cep telefonlarına göre çok daha düşük maliyetlerle ana kart üzerindeki depolama çipi değiştirilebiliyor. Böylelikle hafıza problemiyle kullanımı zorlaşan cep telefonları, daha uzun süre kullanım için hazırlanmış oluyor. Hafızası artırılmış cep telefonlarında kullanıma engel hiçbir problem de oluşmuyor.

"Hafıza yükseltilerek telefon daha uzun süre kullanıyor"

Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır cep telefonu tamiri işiyle uğraşan 34 yaşındaki Ersin Dindaş, hafıza artırımına vatandaşın yoğun talep gösterdiğini belirtti. Günümüz koşullarında yenisi 4 ile 15 bin lira aralığında değişen cep telefonlarını almak yerine birçok kişinin hafıza artırımı yaptırarak daha uzun süre aynı cihazı kullandığını belirten Dindaş, "Yıllar geçtikçe telefonların yazılımları güncellendiği için hafızalar yetersiz kalıyor. Bu yüzden hafıza artırımı işleminde büyük bir yoğunluk var. Telefonun içindeki çipi değiştirerek hafıza artırımı yapıyoruz. Cihazın öncelikle içini açıyoruz. Ana kart üzerindeki çip profesyonel bir şekilde sökülerek yerine hafızası yüksek olanı takılıyor." dedi.

"700 ile 800 lira kadar ödeyerek 128 GB yaptırabiliyor"

Dindaş "İnsanların genelde mağduriyeti hafıza oluyor. Hafıza yükselterek vatandaş mağduriyetini gideriyor ve telefonunu daha uzun süre kullanıyor. Yaklaşık 400 ile 500 lira kadar ödeme yapıldığında 64 GB hafızaya yükseltiliyor. Daha yüksek hafıza isteyenler 700 ile 800 lira kadar ödeyerek 128 GB yaptırabiliyor. Telefonun marka ve modeline göre değişiyor fiyatları. Şuan tek bir model üzerinden hafıza artırımı yapıyoruz. Diğer modeller için de talep artarsa hafıza artırımı işlemi yapılacaktır." diye konuştu.