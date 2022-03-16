TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.

Soru: Merhaba, 1/9/1999 yılında astsubay olarak göreve başladım. 2013 Ocak 14 itibariyle ordudan ilişiğim kesildi. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim. Emekli ikramiyesi alacak mıyım, alacaksam ne kadar olur. Emekli maaşım kaç TL olur.

Başlangıç 15.10.1998 Bitiş 14.01.2013 Şimdiden teşekkürler

Detaylar;

5434'e tabi memurların emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartının yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış olanlar ile 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri en az 3 tam yıl olmayanların emeklilik yaşları erkek memurlar için 60 yaşın dolumu olmaktadır. Genel kural olarak da erkek memurların emeklilik için hizmet sürelerinin 25 tam yıl olması gerekmektedir. Bu durumda olanların yıpranma paylarının tamamı hizmet sürelerine eklenir, ancak emeklilik yaş gruplarından azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

8 Eylül 1999 tarihinden 1, 2 gün vb. gibi daha önce göreve başlamış kişiler ise, yine 25 hizmet yılına tabi olurlar ve yıpranma paylarının tamamı yine hizmet sürelerine eklenir ve yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş gruplarından indirilir. Şayet, memurların emeklilik yaş gruplarının tespit edildiği 23/05/2002 tarihinde hizmet toplamları (yıpranma payları dahil) en az 3 tam yıl olmaması durumunda ise erkek memurlar 60 yaş dolumu şartına bağlı olurlar.

Ayrıca, astsubayların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri vardır. Bu husus 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir. Bu hükümde belirtilen yaş hadleri görevlerini yaparken geçerli olan yaş hadleri olup, görevden ayrıldıklarında ise genel yaş hadlerine tabi olurlar. Yani görevdeki bir astsubay 43 yaşında, Kıdemli başçavuş olduğunda ise azami 55 yaşında zorunlu olarak emekli edilirler. Görevden ayrıldıklarında ise 60 yaş vb. gibi yaşlara tabi olurlar.

Memurluk statüsünden emekli olmak için gerekli olan 25 yıl hizmet süresini (sınıf okulu, yıpranma payı, memurluk hizmeti dahil) tamamlamayan ve görevlerinden ayrılanlar memurluk statüsünden emekli olamazlar. Ancak, hizmet süreleri 15 tam yıldan fazla ise ancak 61 yaşlarını doldurduklarında emekli olabilirler.

1 Eylül 1999 tarihinde astsubay olarak göreve başlayan ve bu görevinden 14 Ocak 2013 tarihinde ayrılıp yeniden memurluğa başlama durumunda ise emeklilik yaşı 56 yaş olur, ancak astsubaylık görevinden kazandığı yıpranma payının tamamı bu yaştan düşülür. Bu durum tekrar memurluğa başlama durumunda geçerlidir.

Bu bağlamda belirttiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirmemiz ve sizin hareket şekliniz için tavsiyemiz şöyle olacaktır:

1- Memurluk statüsünden emekli olma şartınız:

Belirttiğiniz durumunuza göre emeklilik hizmet sürenizi 17 yıl 8 ay olarak hesaplamaktayız. Astsubaylık görevinizden ayrıldıktan sonra SGK primleri ödenmiş herhangi bir çalışmanız yoksa bu hizmet süreniz esas alınarak memurluk statüsünden emekli olabilmeniz için 61 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.

2- Astsubaylıktan ayrıldıktan sonra çalışmanız bulunuyor ise;

Astsubaylıktan ayrıldıktan sonra SGK primleri ödenmiş çalışmalarınız varsa ve bu çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla ise memurluk statüsünden emekli olamazsınız. Bu durumda çalışma statüsünüz işçilik ise işçi olarak emeklilik şartlarına tabi olursunuz.

3- Şayet, TSK dan normal olarak ilişiğinizi kesmiş iseniz memurluk sürenize ancak emekli aylığı bağlandığı tarihte ve o günkü güncel katsayılar esas alınarak hesaplanacak olan emekli ikramiyesi turanızı alabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

4- Tavsiyemiz, emeklilik hizmet süreniz bugün için aylık bağlanmaya yeterli bir hizmet olmadığı ve emeklilik kazanımınız için gereken sürenin uzun bir süre olduğu anlaşıldığı için sosyal güvenlik hakkınızı daha erken kazanmanız için işçi, esnaf statüsünde veya imkan varsa memurluk statüsünde devam ettirmeniz olacaktır.

5- Emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarları için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

adresimiz ziyaret edilebilir. Burada güncel alınacak tutarlar gösterilir. İkramiye ve aylık tutarları memur maaş katsayısına bağlı ödemeler olduğu için ileriye yönelik heszaplama yapılması mümkün değildir.