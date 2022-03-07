Seçim yasası TBMM'ye geliyor: Baraj yüzde 7'ye düşüyor

Seçim yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik paketinde sona gelindi.

AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı 15 maddelik teklifte sadece teknik rötuşlar kaldı.

Seçim yasasında değişiklik teklifinin ana başlıkları netleşti.

Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilecek.

Partilere 41 ilde örgütlenme şartı

Siyasi partilerin seçime girebilmesi için Meclis'te grup kurması tek başına yeterli olmayacak. Partilerin, en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek.

Hazine yardımından yararlanmak için yüzde 3 oy alma kuralı ise korunacak.

Teklife, seçmen göçünü önlemeye yönelik bir madde de eklendi. Düzenlemeyle muhtarlık seçimlerinde seçmen nakilleri sınırlandırılacak.

Atama ve tayinler haricinde, vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu adres dikkate alınacak. Böylelikle, seçmen kütüklerinin farklı illere taşınmasının önüne geçilecek.

Pakette YSK ile ilgili de değişiklik bulunuyor

Pakette, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili değişiklikler de bulunuyor. İl seçim kurulu başkanlarının, en kıdemli üç hakim arasından kurayla belirlenmesi benimsendi.

Seçim yasası teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.