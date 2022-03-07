Hakimden 'Yargı Dizisine' tepki... Bu çağrıyı yaptı

Kanal D ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisiyle ilgili olarak Gebze 1. Sulh Hukuk Hakimi Sabri Lider Şengül, sosyal medya üzerinden bir eleştiride bulundu.

"OLUMLU DÜŞÜNMÜYORLAR"

Dizinin hakim ve savcıları birbirleriyle, avukatlar ve iş sahipleri ile uğraşıp entrikalar çevirdiği şeklinde gösterdiğini belirten Sabri Lider Şengül şunları kaydetti:

"Yargı, Hukuk, Adalet, Hakim Savcılar ile ilgili diziler son zamanlarda çok rağbet görüyor. Ama meslekte bulunan Hakim Savcılar bu tarz dizilerdeki gerçekliklere uygun düşmeyen hayat tarzı, az yoğun gösterilen iş ortamları, birbirleriyle, avukatlar ve iş sahipleri ile uğraşıp entrikalar çevirir şekilde Hakim Savcıları gösteren bu diziler hakkında hiç de olumlu düşünmüyorlar ki buna özellikle ben de dahilim."

"İTİRAZLAR BİLDİRİLMELİ"

Yakında ekranlara gelecek Hakim dizisinin fotoğrafını da paylaşan Sabri Lider Şengül başka meslek kollarının derneklerinin tepkilerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Hastanedeki hemşireleri mini etekli ve çapkın ahlaklı gösterince ayaklanan hemşire dernek ve birliklerinin tepkisi, tapu memurlarını para düşkünü gösterince itiraz eden tapu kadastro memurları gibi bizim de itiraz edip ses yükseltecek birlikler tarzı "Yargıda Birlik Derneği"nin de bu tarz dizilerde çizilen gerçeklere uygun düşmeyen sakıncalı tiplemelere itirazlarını bildirmesi uygun olur diye düşünüyorum. Ama anlaşıldığı kadarı ile ben dahil gerçek Hukukçular aşırı ciddiyetsiz ve mantık dışı gördükleri bu dizileri asla ve asla izlememeyi tercih ediyorlar."