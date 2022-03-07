Merkez Bankası'ndan KİT'lere rekor döviz satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayında kamu iktisadi teşebbüslerine 5,4 milyar dolarla rekor döviz satışı gerçekleştirdi. Son 4 ayda yapılan döviz satışı 15 milyar doları aştı.
Eklenme : 07 Mart 2022 11:03
Merkez Bankası'nın (TCMB) kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Döviz satışlarında rekor serisi Şubat ayında da devam etti.
TCMB verilerine göre Şubat'ta kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı 5,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu kategorideki döviz satışında rekor kırıldı.
Ocak ayında TCMB KİT'lere 4,2 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı.
2021 yılı tamamında TCMB'nin KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6,1 milyar doları bulmuştu.
TCMB'nin BOTAŞ'a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021'in Ocak-Mayıs ve Temmuz-Eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.
Kaynak: Bloomberg HTMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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