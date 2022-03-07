Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi
Fiyatlar cuma günkü kapanışa göre yüzde 67 artış gösterdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 11:50
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız