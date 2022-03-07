İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19-25 şubat arasındaki haftalık vaka sayılarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Mart 2022 12:50
Bakan Koca paylaşımında: 19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. İfadelerine yer verdi.
19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız