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'2023'e öz güvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, güçlü Türkiye olarak var olmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e güçlü, öz güvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz. Bir asır önce yakılan bağımsızlık meşalesini daha da harlayarak geleceğe taşıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 14:28
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'2023'e öz güvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz'

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kadirli Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Bakan Yanık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Kuvayı Milliye Derneği Kadirli Şubesi temsilcisi tarafından çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Bakan Yanık ve protokol üyeleri Andırın Caddesi'nde, temsili olarak şehre giren Kuvayımilliye birliklerini çiçeklerle karşıladı.

Kadirli Belediyesi Sentetik Çim Sahası'nda devam eden kutlama töreninde konuşan Bakan Yanık, Kadirli'nin, okulları, sokakları, caddeleri şehit isimleriyle anılan bir yer olduğuna işaret etti.

Gençlere, çocuklara seslenen Bakan Yanık, "Hepinizin farkında olduğunuzdan eminim, ama bir kez daha hatırlatmama müsaade edin. Nasıl bir yerin, toprağın üzerinde yaşadığınızı farkında olmanız lazım. Çukurova, Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında canıyla, kanıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla mücadelenin en önünde koşmuş, bugün de içerde ve dışarıda düşmana karşı müdafaada hiç gözünü budaktan sakınmamış, mücadeleye, çatışmaya herkesten önce koşan, yiğitlerin, şehitlerin yurdudur." diye konuştu.

Yanık, vatan müdafaasına herkesten önce koşan Kadirli'nin, Çukurova'nın eğitim seferberliğinde de örnek niteliği taşıdığını belirtti. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını sağlamakta, bölgenin eğitim düzeyi ve eğitime verdiği değerin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Yanık, vatanı hem bilek hem de bilginin gücüyle savunmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatana hizmeti kutsal bilip, ülkenin en ücra köşesine kadar aynı iman ve inançla hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydeden Yanık, şöyle devam etti:

"Aynı türküye hüzünlendiğimiz, aynı acıya ağlayıp, aynı başarıya sevindiğimiz sürece hepimiz bir ve beraberiz. Bu yürekten gelen duygu masa başında yazılan manifestolarla, kurgulanan siyasetle oluşmaz. Oysa hesap kitapla ülke yönetileceğini sananlar milletimizi sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır. Vatan toprağının kutsal olduğuna en iyi bilen yerlerden birisi burası. Bir karışına can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanı bilir. Günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine de yine en güzel cevabı, hak ettiği cevabı verir."

- "Güçlü Türkiye olarak var olmak için canla başla çalışıyoruz"

Bir asrı aşkın süre önce işgal altındaki Çukurova'nın diriliş ve kurtuluş meşalesinin Kadirli'den yakıldığını hatırlatan Yanık, "Memleketimizi düşman postalına çiğnetmeyeceğimizi, vatanın bir karışını bile düşmana teslim etmeyeceğimizi bundan 102 yıl önce bugün ilan ettik. O gün bu gündür güçlü Türkiye olarak var olmak için canla başla çalışıyoruz. Kendi savunma sanayisini geliştirmiş, mühimmatını ve teçhizatını üreten bir ülke olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz. Bir asır önce yakılan bağımsızlık meşalesini daha da harlayarak geleceğe taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Osmaniye'nin tüm ilçeleriyle birlikte birçok başlıkta yatırım aldığını ve 20 yıllık iktidarlarında gittikçe büyüdüğünü söyledi.

Bakan Yanık Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, fert, aile ve toplumu etkileyen sorunları belirlediklerini, ihtiyaç ve risk analizlerini yaparak ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelere sosyal hizmetleri, yardım ve destekleri ulaştırdıklarını anlattı.

-"6 ilimize 52 milyon lira kaynak aktardık"

Yaz aylarında bölgede yaşanan orman yangınlarının acılarını dindirmek adına hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini de belirten Bakan Yanık, "Afetin verdiği zarara göre Akdeniz bölgesindeki 6 ilimize 52 milyon lira kaynak aktardık. Osmaniye'ye 1 milyon, Kadirli ilçemize de 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon lirayı bu bölgeye yönlendirmiştik. Vatandaşımızın yangının etkilerini en az düzeyde hissetmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik." ifadesini kullandı.

Çocuk hizmetleriyle ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Yanık, korucuyu aile hizmetiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini, Osmaniye'de 95 çocuğun bu hizmetten yararlandığını, 66 ailenin çocuklara kol kanat gerdiğini belirtti.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda kadın konukevleri, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) başta olmak üzere, koruyucu ve önleyici hizmetlerle mağdurların yanında olmaya devam ettiklerini aktardı.

Yaşlıları ve engelliler için sağlanan ücretsiz seyahat uygulaması için 2021'de 1,2 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptıklarını ifade eden Yanık, 2022 yılının ocak döneminde Osmaniye'ye kayıtlı 10 bin 82 yaşlıya 8 milyon 393 bin lira, 8 bin 211 engelli ve engelli yakınına ise yaklaşık 6 milyon 500 bin lira civarında ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osmaniye'de 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının olduğunu, bunlardan birinin de Kadirli ilçesinde bulunduğunu aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla her ay muhtaç ailelere ulaştırılması için gönderdiğimiz miktar bu yılın ocak ayında 4,6 milyon lira. Bunun yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bağlı aşevimizden düzenli yararlanan yaklaşık 500 kişi için aşevimize yıllık 1 milyon 250 bine yakın kaynak aktarıyoruz. Osmaniye nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla şehit ve gazisi olan şehirlerimizden birisi, hatta ilki. Bu bizatihi şehrimizin şeref madalyasıdır. Şehrimizin 239 şehidi, 311 gazisi var. Bakanlığımızın en kıymetli çalışma alanlarından birisi de şehitlerimizin aziz emanetleri olan ailelerine ve kahraman gazilerimiz ile gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerimiz. Şehit yakını olan, gazi ve gazi yakını olan vatandaşlarımıza kamuda istihdam sağlıyoruz. Bu kapsamda 307 kardeşimiz kamuda çalışma arkadaşlarımız oldular."

Bakan Yanık, Osmaniye'ye ve ilçelerine 20 yıllık iktidarları sürecinde bakanlıklarının hizmet başlıklarına dair 15,8 milyon lirayı bulan yatırımda bulunduklarını, yeni yatırımları da hızlı bir şekilde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Bakan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca iki müjdeyi de size özellikle iletmemi istediler. Birisi, Kadirli-Ceyhan ve Kadirli-Osmaniye duble yolunun projeleri yapıldı. En kısa sürede yapılıp hizmete açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat buyurdular. İkinci müjdemiz, Kadirli'de 3 adet anaokulunun tamamlanması ve Rasim Ünal İlkokulu'nun yıkılarak yerine yenisinin yapılması da, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Milli Eğitim Bakanı'mızı talimatlandırdı. Bu da inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve hizmete alınmış olacak. Bizim Bakanlığımızın hizmetlerinin, projelerinin dışında diğer bakanlıklarımızın çalışmaları noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemizi, ilçemizi, ilimizi çok yakından takip ediyorlar. İnşallah bizde onun vatana hizmet aşkına layık olacak şekilde aynı hızda aynı samimiyetle aynı çabayı göstererek o göreve layık olmaya çalışıyoruz."

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