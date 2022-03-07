AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 14:30
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 14.20'de başladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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