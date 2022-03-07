İzmir'de itfaiye amiri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk babası 53 yaşındaki Hatipoğlu, sabah saatlerinde işe gelirken, resmi hizmet aracında kalp krizi geçirdi.

Mesai arkadaşları tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hatipoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatipoğlu için, 29 yıldır görev yaptığı Konak ilçesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenlendi.

Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, siren çalan itfaiye araçlarının eşliğinde, mesai arkadaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

Hatipoğlu'nun eşi Saadet Hatipoğlu, törene, eşinin görev ceketini giyerek katıldı. Sık sık oğlu Hakan Hatipoğlu'na sarılan Saadet Hatipoğlu, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Törene itfaiyecilerin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Buğra Gökçe de katıldı.

Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Hatipoğlu'nun memleketi Aydın'ın Yenipazar Mahallesi'ne götürüldü.

- AA'ya röportaj vermişti

Hatipoğlu'nun Soma'daki maden faciası, İzmir depremi gibi pek çok önemli olayda görev aldığı öğrenildi.

İsa Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İzmir İtfaiyesinde görev yapan çavuş Bahar Akdağ'ı konu alan haber nedeniyle AA muhabirine röportaj vermişti.

Hatipoğlu, röportajında Akdağ'ın Türk gençliği ve kadınının neleri başarabileceğini en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.