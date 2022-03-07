İsrail ile yeni bir dönem başlıyor

Uzun yıllar sonra ilk kez, iki ülke cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Değerlendirilecek başlıklar, ilişkilerin yeni dönemine zemin teşkil edecek.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u arasında yapılacak görüşmede.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor

Tel Aviv'den Ankara'ya yapılacak ziyaretin hazırlıkları devam ediyor. Özel temsilciler, 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bu önemli görüşmenin hazırlıkları için karşılıklı ziyaretler yaptı.

Ziyaret, ilişkilerde yeni dönemin alt yapısını oluşturacak. Masada önemli başlıklar olacak. Ekonomik ilişkiler, listenin başında yer alıyor.

İki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatları ele alınacak, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanında işbirliği konuları konuşulacak.

Ekonomi ağırlıklı ziyaret

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar da görüşülecek. Türk şirketlerinin İsrail'de yapacağı yatırımlar konusundaki beklentiler aktarılacak. Turizm ve orman yangınları konusunda atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

Filistin sorunu da masada olacak

Filistin sorunu konusunda ise karşılıklı görüşler dile getirilecek.

Gelişmelerin doğrudan değerlendirilmesi için diyalog kanalı kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.