Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Salgın bitmedi, aşılarınızı tamamlayın

Salgında yeni döneme geçildi. Artık açık alanlarda maske takılması zorunlu değil.

HES koduna da bakılmıyor. Toplumsal yaşamda birçok kısıtlama kaldırılsa da virüs varlığını sürdürüyor.

"Aşı, bireysel tedbirlerin en önemlisi"

Bireysel tedbirlerin ön plana çıktığı yeni dönemde, aşı en etkili koruyucu.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bireysel tedbirlerden en önemlisi bildiğiniz gibi aşı. Bizi hastaneye yatıştan, ölümden koruyan en önemli aracımız aşı. Bunun için aşı dozlarını tamamlamamız gerekiyor" dedi.

Omicron varyantının hafif seyrettiğini düşünüp rehavete kapılmamak gerekiyor.

Virüs ile en etkin mücadele eksik doz aşıların tamamlanmasıyla mümkün.

Türkiye'de şu ana kadar 27 milyonun üzerinde üçüncü doz aşı uygulandı.

"Aşıları tam olanlar hastalığa yakalansa bile çok hafif geçiriyorlar"

Hastalıktan korunmada en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayan Kayıpmaz şunları söyledi:

"Hatırlatma doz aşılarımız olmazsa olmazımız. Şu anda ülkemizde biri yerli aşı TURKOVAC olmak üzere üç aşı kullanımda. Aşı programını tamamlamış kişilerin omıcron ile karşılaştırdıklarında da bu hastalığı çok daha hafif atlattıklarını yapılmış bilimsel çalışmalar bize gösteriyor."

Uzmanlar, kalabalık ortamlarda maske kullanımının da sürmesi gerektiğini vurguluyor.