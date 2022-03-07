Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturdu.

Interfax haber ajansı iki ülke arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu.

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıklamıştı. Rus tarafının talepleri ise şöyle:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli.

Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi.