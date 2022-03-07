İki çocuğun duygulandıran 'kemoterapi' arkadaşlığı

Samsun'da 6 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk birbirlerine destek için sarılarak kemoterapi almaya giderken tesadüfen oradan geçen Prof. Dr. Şevket Özkaya tarafından fotoğraflandı.

Fotoğrafı paylaşan Dr. Özkaya, "İkisi de lösemi hastası. Sabah kahvaltıdan sonra kemoterapiyi yan yana odalarda alıyorlar. Büyük çocuk biraz hastalığının farkında. Biraz eğik gidiyor. Yanındaki arkadaşına sarılıyor. Yanındaki arkadaşı da hastalığının muhtemelen çok farkında değil. O da arkadaşına sarılıyor. Çok güzel bir andı. Dünyada istemeden gelen bir sürü acı varken çocukların savaşlarla, baskı altında büyümeleri kabul edilemiyor" dedi.