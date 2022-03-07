AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'adalet reformu' açıklaması

Rusya dost olmayan ülke ve bölgelerin listesini açıkladı
Rusya dost olmayan ülke ve bölgelerin listesini açıkladı
'İşkence ve istismar'dan yargılanan öğretmen çift: İftira attılar
'İşkence ve istismar'dan yargılanan öğretmen çift: İftira attılar
AKOM'dan sonra Vali Yerlikaya'dan da kar uyarısı
AKOM'dan sonra Vali Yerlikaya'dan da kar uyarısı
TOKİ'nin borcunu kapatacaklara yönelik kampanyanın detayları
TOKİ'nin borcunu kapatacaklara yönelik kampanyanın detayları
Benzin ve motorine zam: Motorin 22 TL'ye yaklaştı
Benzin ve motorine zam: Motorin 22 TL'ye yaklaştı
Karadenizbirlik: Yağ var, piyasa şartları nedeniyle fiyatlar güncelleniyor
Karadenizbirlik: Yağ var, piyasa şartları nedeniyle fiyatlar güncelleniyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Marketlerde yağ denetimi: Deposunda olup, reyonunda olmayana ceza
Marketlerde yağ denetimi: Deposunda olup, reyonunda olmayana ceza
Bakan Nebati: Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var
Bakan Nebati: Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var
İhraç edilen meyve ve sebzeler geri dönüyor...Yüzde 20 indirim
İhraç edilen meyve ve sebzeler geri dönüyor...Yüzde 20 indirim
İsrail ile yeni bir dönem başlıyor
İsrail ile yeni bir dönem başlıyor
Türkiye'den diplomatik atak: Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Antalya'ya geliyor
Türkiye'den diplomatik atak: Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Antalya'ya geliyor
Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var
Makarna üreticileri: Yeterli buğday stokumuz var
Hakim ve savcı adaylığı kaldırılıyor, 'hakim yardımcılığı' geliyor
Hakim ve savcı adaylığı kaldırılıyor, 'hakim yardımcılığı' geliyor
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere rekor döviz satışı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere rekor döviz satışı
Seçim yasası TBMM'ye geliyor: Baraj yüzde 7'ye düşüyor
Seçim yasası TBMM'ye geliyor: Baraj yüzde 7'ye düşüyor
Otobüs fiyatları arttı, trenlerde yoğunluk yaşandı
Otobüs fiyatları arttı, trenlerde yoğunluk yaşandı
Rus petrolüne ambargo hazırlığı fiyatları uçurdu
Rus petrolüne ambargo hazırlığı fiyatları uçurdu
Nebati: Yıl genelinde enflasyon yüksek seyredecek
Nebati: Yıl genelinde enflasyon yüksek seyredecek
Altın haftaya yükselişle başladı
Altın haftaya yükselişle başladı
EYT düzenlemesi için 'Halk ve iş emekliliği' formülü tartışılıyor
EYT düzenlemesi için 'Halk ve iş emekliliği' formülü tartışılıyor
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
Bakanlık, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapacak
Bakanlık, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapacak
Bakan Bozdağ: Doktorları baskıdan kurtaracağız
Bakan Bozdağ: Doktorları baskıdan kurtaracağız
Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler
Bakan Özer: Öğretmenler negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler
Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
6 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
GİMAT: Yağ ürünümüzde stok sıkıntımız yok
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'adalet reformu' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 18:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Mart ayının pek çok açıdan önemli anlamlar ve semboller ifade ettiğini dile getiren Çelik, seçimlerden galip çıkan partinin genel başkanı olmasına rağmen Türkiye'deki vesayet anlayışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığının önünü kestiğini, bu engelin de 9 Mart'ta yapılan Siirt'teki seçimin ardından kalktığını anımsattı.

9 Mart'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi, ardından da 14 Mart'ta Başbakanlık makamına gelmesinin yıl dönümü olduğunu söyleyen Çelik, bu günün; Türkiye'nin bu tip sahte, suni birtakım yanlışlarla demokrasisini sakatlayan bütün vesayet dinamiklerinden kurtulmaya başladığının yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Anneleri'nin 917 gündür evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Çelik, "Diyarbakır Annelerimizden ilham alan anneler Van, Muş, Hakkari, Şırnak, İzmir'de evlat nöbetlerini sürdürüyorlar. Şimdiye kadar 35 ailemiz evladına kavuştu. Biz bu haklı mücadeleyi desteklemeye, duyurmaya, her bakımdan yanlarında olduğumuzu ifade etmeye devam ediyoruz." dedi.

Her konuya bir paragraf ayıran uluslararası insan hakları örgütlerinin Diyarbakır Anneleri konusunda sessiz kalmasını da eleştiren Çelik, Diyarbakır Anneleri'nin ortaya koyduğu direnişin, eylemin; aslında Türkiye'nin içindeki bütün siyasi partilerin destek vermesi gereken bir eylemken bu konuda da seçici davrananların olduğunu söyledi.

- "Adalet reformu tartışıldı"

MYK Toplantısı'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde gerçekleştiğini dile getiren Çelik, toplantıda ağırlıklı olarak adalet reformunun tartışıldığını bildirdi.

Kadına şiddetin önlenmesine dönük yapılacakların da reform içerisinde yer aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Daha önce de bu kürsüden bütün bileşenlerimize, bu konuyla uğraşan herkese, 'Görüşlerinize açığız, bütün bu sıkıntıları gidermeye, önerileriniz varsa bunları değerlendirmeye açığız' diye ifade etmiştik. Nitekim bunun genel çerçevesini Sayın Cumhurbaşkanımız KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu programında yaptığı konuşmada net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artırılacağını ifade etti. Faillerin, somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Yani birisi çıkıyor, en büyük ceza gerektiren suçlardan birini işliyor, mahkeme sürecinde uysal davrandı ya da 'pişmanım' dedi ya da kravat taktı diye indirimden faydalanıyor. Böyle bir indirim modeli, eğer somut bir emare yoksa, hiçbir şekilde bundan sonra makul bulunmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taciz eylemleriyle kasten öldürme, yaralama, işkence, eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse cezalarının daha da artırılacağını açıkladığını aktaran Çelik, bütün bunların MYK'de kapsamlı bir şekilde, adalet reformunun parçası olarak ele alındığını belirtti.

Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır." diye konuştu.

- "1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı"

AK Parti'nin eser siyasetine güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Önümüzde önemli bir gündem maddesi var. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl döneminde hizmete girecek dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. İnşallah 18 Mart günü, bütün vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak bu köprüde hep beraber o tarihi güne şahitlik etmek üzere bekliyoruz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Meclis'ten 916 sayfalık 'kadına şiddet' raporu
Meclis'ten 916 sayfalık 'kadına şiddet' raporu
İsrail ile yeni bir dönem başlıyor
İsrail ile yeni bir dönem başlıyor
'2023'e öz güvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz'
'2023'e öz güvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz'
Türkiye'den diplomatik atak: Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Antalya'ya geliyor
Türkiye'den diplomatik atak: Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Antalya'ya geliyor
'Rafa kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar uygulamaya konmasını isteriz'
'Rafa kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar uygulamaya konmasını isteriz'

Bu Habere Tepkiniz

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?

Uzman erbaşlık sözleşmesini fesh eden ve GİH sınıfına memur olarak başlayanlar emeklilik şartlarında genel hükümlere tabi olur, ancak yıpranma payları GİH sınıfında iken de emeklilik yaş gruplarından indirilir.
Emniyet, polisleri sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı.

Emniyet, polisleri sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimlere bir yazı göndererek sosyal medyada yapılan paylaşımların personeli deşifre edebileceğine dikkat çekerek buna müsaade edilmemesini istedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine dönenler manevi tazminat isteyebilir mi?

Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine dönenler manevi tazminat isteyebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 657 sayılı Kanunun uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılan ve yargı kararı ile görevine dönen memurun tazminat talebini reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.
Alan değiştiren öğretmenler, il içi veya il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

Alan değiştiren öğretmenler, il içi veya il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.
'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

Danıştay 13. Dairesinin bir kararında yer alan açıklamalar, şirketlere denetim için giden denetim elemanlarını yaşadıkları tacizi göz önüne serdi.
Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Müftüsü olarak görev yapan davacının hakkında çok sayıda suçlama nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB; "Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sağlık raporu kesintisi yapılır mı?", "Müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz kimler faydalanır?", "Çırak, kalfa ile öğrencilerin iş yerindeki mesleki eğitimlerinden sorumlu olan personel olarak kimler görevlendirilir?" ve "Özel eğitimde bir sınıfta iki sınıf rehber öğretmeni olabilir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, çocuğu down sendromlu olduğunu tespit edemeyen doktorun kusurlu olduğuna hükmetti
703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak

TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular "İŞKUR" üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022.
Kardeşlerim 43.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 43.Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 43.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 12 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (07-11)

Haftanın fırsat ürünleri (07-11)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri