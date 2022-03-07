'Kadınların konut alımında rekor artış var'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında bilgiler veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kadınlar 2014 yılında 343 bin 209 konut alırken bu sayı 2021 yılında 506 bin 495'e yükseldi. Geçen yıl kadınların satın aldığı konut sayısı 2014 yılına göre yüzde 47,6 arttı. Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34 pay ile 506 bin 495, erkekler ise yüzde 54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı" dedi.

Kadınlara en çok satış İstanbul'da

Türkiye genelinde 2014-2021 yıllarında kadınların satın aldığı konut sayısının yaklaşık 3 milyon 357 bin olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "2021 yılında Türkiye'deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul'da; kadınlar 83 bin 226 konut, erkekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı" şeklinde konuştu.

En çok ve en az kadınlara satış yapılan iller

2021 yılında en çok kadınlara konut satışı yapılan illere ilişkin de bilgiler veren Özelmacıklı, "Konut satışların en çok kadınlar adına yapıldığı ilk on şehir yüzde 42 ile Çanakkale ve Balıkesir, yüzde 39 ile Edirne, Denizli, Karaman, İzmir ve Muğla yüzde 38 ile Nevşehir ve Aydın oldu. Kadınlar adına en az konut satışı yapılan beş ilimiz ise yüzde 21 ile Muş, yüzde 22 ile Ardahan ve Ağrı, yüzde 23 ile de Adıyaman ve Şırnak oldu" diye konuştu.

Ortak alımlarda Tunceli ilk sırada

Ortak olarak yapılan alımlarda hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Bir konut bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa olarak satın alındığı takdirde bu alım ortak alım olarak adlandırılıyor. Ortak alımlarda Tunceli yüzde 4,54 ile ilk sırada yer alıyor. Bu şehrimizi ise yüzde 3,75 ile Yalova, yüzde 3,45 ile Afyonkarahisar, yüzde 3,20 ile Muğla ve yüzde 3 ile Balıkesir izliyor" açıklamasında bulundu.