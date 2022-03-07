Erdoğan ve Putin görüşmüştü: Yağ krizi çözüme kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünkü telefon görüşmesinde konuşulan konular ortaya çıktı. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek. Böylece son günlerde yaşanan tedarik endişesi de çözülmüş olacak.
Kaynak : NTV
Eklenme : 07 Mart 2022 19:40
Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İki ülke arasındaki ticarette euro ve dolar dışında ruble, yuan ya da altını kullanabiliriz" önerisinde bulunduğu aktarıldı.
Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğana "talimat vereceğim" dediği ögrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız