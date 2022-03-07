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Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mart 2022 22:01
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Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı

Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NS 555 plakalı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.

Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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