Kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor

Sapanca ve Serdivan gibi büyük ilçelerin yanı sıra Pamukova gibi stratejik önem taşıyan ilçeler ile çocuk, toplum destekli ve olay yeri inceleme şubelerinde 6 kadın amir görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AA muhabirine, toplumun her alanında olduğu gibi emniyet ve güvenlik alanında da kadınlarla omuz omuza çalıştıklarını söyledi.

Kadınların layıkıyla her görevin üstesinden geldiğini vurgulayan Kaya, "Kadın personelimizi daha stratejik, daha önemli görevlere atadık. Onların çok başarılı olacağına kesinlikle eminiz. Çok sayıda kadın personeli, ilçe emniyet müdürü ve şube müdürü olarak görevlendirdik. İnanıyorum ki yeni görevlerinde de çok başarılı olacak, çok iyi hizmet üretecekler." diye konuştu.

- "Üniformamızı giydikten sonra kadın ve erkek ayrımı olmaz"

Sapanca'nın ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan ise mesleğini 21 yıldır severek yaptığını söyledi.

Ailenin temelini annelerin oluşturduğunu, kendisinin de bir oğlu olduğunu aktaran İlhan, "Hem ev hem iş hayatını organize etmek gerçekten kolay iş değil. Evimizde gösterdiğimiz hassasiyeti, aynı zamanda işimize yansıtıyoruz. Mesleğimize kadın eli değmesi, bu yönde çok güzel." dedi.

İlhan, polisliğin çok keyifle yapılan bir iş olduğuna işaret ederek, "Üniformamızı giydikten sonra bizde kadın ya da erkek diye herhangi bir ayrım olmaz; adı polis amiri, memuru olur. Gönülden yapılan, isteyerek, severek, sevgiyle yapılabilecek bir iş. Kadınlara tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın en büyük ilçelerinden Serdivan'da ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü olmanın gururunu yaşayan Sibel Özkan ise yaklaşık 19 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Kendisini gören kadınların da gurur duyduğunu ifade eden Özkan, "Bu tür olumlu tepkiler bizleri daha çok kamçılıyor. Bu meslekte kadın erkek omuz omuza görev yapıyoruz. Bu mesleğin kadını erkeği yok. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan bir mesleğin içerisindeyiz. Elimizden geleni, kadın nezaketi, inceliği, şefkatiyle birleştirerek çok daha önemli yerlere taşımaya çalışıyoruz." dedi.

- "Kadınlar her şeyi yapabilir, yeter ki önü açılabilsin"

Özkan, kadınların desteklendiklerinde başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağını vurgulayarak, "Mesleğimiz zor ama asıl zorluk kafalardaki ön yargıyla, 'Kadınlar yapabilir mi?' düşüncesiyle ilgili. Kadınlar her şeyi yapabilir, yeter ki önü açılabilsin, desteklenebilsin. Bu anlamda bize güvenen, destek olan, önümüzü açan Sayın Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürü Esma Yavaşca da hem anne hem polis olmanın kolay olmadığını ancak işi severek yapınca hiçbir zorluğun kalmadığını dile getirdi.

Kişinin yaptığı işi sevmesinin önemini vurgulayan Yavaşça, "İlçemizde okullara eğitimlere gidiyoruz. Özellikle kız öğrenciler polislikle alakalı sorular soruyor. Mümkün olduğunca yönlendiriyoruz, mesleğin zorluğunu, kolaylıklarını anlatıyoruz ama tabii ki işin temelinde bu işi sevmek olduğunu kendilerine söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuk Şube Müdürü Özay Başkent ise bir anne ve kadın olarak şube müdürlüğü yapmanın çok özel olduğunu anlatarak, "Çocuklara hem kadın hem anne olmamız hasebiyle daha üst noktada hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü benim de onların yaşlarında iki çocuğum var. Severek yapıyorum, zor görünse de benim için çok kolay. Çok zevkli bir iş yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Göreviyle gurur duyduğunu, kadın yönetici olmanın verdiği vizyon ve misyonun da çok önemli olduğunu dile getiren Başkent, görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

- "Kadınlarımız ve kızlarımız toplumda daha aktif yer almalı"

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Arzu Koçak da kadınlara ve kız çocuklarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Kadınlarımızın ve kızlarımızın toplumda daha aktif olarak yer almaları gerektiğini düşünüyorum ama bu da evde oturarak veya beklemekle oluşmayacak. Özellikle onlardan isteğimiz, çalışmaları ve önündeki engelleri aşabileceklerine inanmaları. Elimize eğer gerekli imkanlar verilirse, dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Erkekler kadar güçlü olduğumuza inanıyorum."

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Elif Salman da kızına örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Kızının da kendisi gibi polis olmasını istediğini aktaran Salman, "Bu meslekte olduğum için mutluyum. Kendimi güçlü görüyorum. Kızımın ve tüm çocuklarımızın hayatta güçlü, başarılı olmalarını istiyorum. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak okullarda, dışarıda halkla iç içeyiz. Dışarıda bizi gören çocuklar çok severek karşılıyor, bize el sallıyorlar, çok mutlu oluyoruz." dedi.