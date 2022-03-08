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Günlük satışın 10 katı yağ aldık

Ayçiçeği yağında kriz yaşanacağı yönündeki asılsız söylenti ve spekülasyonlarla vatandaş marketlere hücum etti. Hafta sonu ortalama bir günlük satışın 10 katı ayçiçeği yağı satıldı. Bakanlık ve sektör temsilcileri, bütün dış alımlar kesilse bile Türkiye'nin elinde 3-4 ay yetecek kadar yağ stoku olduğunu açıkladı. Yıllık 3,2 milyon ton ayçiçeği yağı tüketen Türkiye, bunun sadece yüzde 30'unu dışarıdan alıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Mart 2022 07:20
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Günlük satışın 10 katı yağ aldık

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçeği yağının biteceği yönündeki asılsız söylentileri duyan vatandaş marketlere koştu. Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz cumartesi günü, ortalama bir gündekinin 10 katı kadar ayçiçeği yağı satıldı.

Perakende sektörü yetkililerinden alınan bilgiler de cumartesi günü yaşanan asılsız paniğin boyutunu teyit etti. Çünkü bazı marketlerdeki bir sıvı yağ satışlarının, 20 günlük satışı aştığı anlaşıldı.

Türkiye yılda 3 milyon 200 bin ton ayçiçeği yağı tüketiyor. Türkiye bu miktarın yüzde 70'ini yerli üretimle karşılarken, yüzde 30'unu ise Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere dışarıdan ithal ediyor. Yıllık tüketim miktarı üzerinden hesaplama yapıldığında Türkiye'nin günlük sıvıyağ tüketiminin 8 bin 760 bin ton civarında olduğu görülüyor. Tüketicinin alış veriş alışkanlığının dışında bir davranışla cumartesi günü yapılan sıvı yağ satışı bu rakamın on katına çıktığı ifade edildi.

YALAN SONRASI PANİK

  • Vatandaşları paniğe sokmaya yönelik yapılan taraflı yayın ve sosyal medya spekülasyonlarının etkisiyle marketlerde gereksiz bir yoğunluk oluştuğunu belirten yetkililer, ülkemizin ayçiçeği üretimi ve tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Türkiye'de tedarik ve üretim ayağında bir sorun olmamasına rağmen tüketicilerin yağ stoku yapmalarına gerek olmadığı belirtiliyor.

Ülkemizde ayçiçeği yağı tüketiminin yıllık ortalama 3,2 milyon ton olduğunu ve bunun yüzde 70'inin de Türkiye'de üretildiğini belirten İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, ayçiçeği yağındaki yüzde 30'luk kısmın da Ukrayna ve Rusya'dan geldiği bilgisini verdi. "Şu anda hiçbir ayçiçeği yağını ithal etmesek bile ülkeye 3 ay yetecek ayçiçeği yağımız var" diyen Demir, oluşturulmaya çalışılan ürün yetersizliği algısına dikkat çekti.

'Ürün yok' algısına inanmayın

  • TESK Başkanı Bendevi Palandöken son 1 haftada büyük bir panik havası oluşturulduğuna dikkat çekti. "Yağ konusunda biz kendi kendimize yetebilen bir ülkeyiz" diyen Palandöken şöyle konuştu: "Yağ konusunda yeterli stok olduğunu düşünüyorum. Ayrıca depoda duran bir ürünün, 1-2 günde fiyatı artmaz. Ne oldu da fiyatlar bir günde yükseldi? Devletimiz bu konuda denetlemeler yapıyor. Kısacası paniğe gerek yok, yeterli stokumuz var. Ayçiçeği yağına, alternatifimiz de yok değil."

Niyetleri gıda darbesi yapmak

Çeşitli mecralarda vatandaşın artan talebini fırsata çevirmek isteyen çevrelere işaret eden Ömer Demir, "Yağ yok diyerek kabus yaşatıyor. Oyun kuruyorlar, bu oyunla beraber de memleketi karıştırmak istiyorlar. Depolara malları çektiklerini hep beraber seyrettik. Bunlar bu kaos ve kargaşadan yıllardan beri büyük para kazanmışlar. Bugün de gıda darbesi yapıyorlar" ifadesini kullandı.

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