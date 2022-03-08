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Turizmde 'charter' endişesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı güvenlik, enerji ve gıdada olduğu gibi turizmde de dengeleri değiştirdi. Bu yıl 3 milyon turisti gözden çıkaran sektör, alternatif pazarların da kapanmasına yol açacak 'charter' sorunuyla karşı karşıya... Doğu Avrupa ve Rusya'dan yolcu taşıyan firmaların uçaklarının Boeing ve Airbus tarafından geri çağrıldığını anlatan NG Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, "Asıl sıkıntımız bu. Pegasus ve THY birazını alabilir ama tarifeli seferlerle bu kadar uçuşu yapmaları mümkün değil" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Mart 2022 07:59
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Turizmde 'charter' endişesi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş; güvenlikten enerjiye, gıdadan turizme kadar birçok alanı olumsuz etkiledi. Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl 6 milyon misafir bekleyen turizm sektörü de en kötü senaryoya hazırlık yapıyor. Turizmciler bu yıl Ukrayna pazarının tamamen kapandığını ifade ederken, Rusya pazarında ise 2 milyon turist kaybı öngörüyor. Antalya, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki dört oteliyle turizm sektörüne hizmet veren NG Hotels & Resorts'un Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, cari açığın kapatılması için ülke ekonomisinin bel bağladığı turizm sektöründe Rusya-Ukrayna kaynaklı ciddi bir sıkıntı yaşandığını, bunun bertaraf edilmesi için devlet nezdinde önemli girişimler olduğunu anlattı.

RUSYA'DAN 3 MİLYON GELİRSE İYİ

Afyon ve Sapanca'da iç pazara Antalya'da ise Rusya ve bölge ülkelerinin olduğu yüzde 80 dış pazara çalıştıklarını anlatan Gür, "Ukrayna'dan bu sene bize hiçbir şey gelmeyecek. Bu sene 1 milyon Ukraynalı turist bekleniyordu Antalya'ya, 5 milyon da Rusya'dan bekleniyordu. Ruslar da gelebilir fakat onların da yüzde 40 devalüasyon gördü ekonomileri, satın alma güçleri çok düştü. 5 milyonun 3 milyonu gelebilirse çok iyi" dedi. Turizmde asıl sıkıntının hava taşımacılığında olduğunu ifade eden Gür, "Bölgeden gelen misafirler hep charter uçuşlarla geliyorlar. Bu uçuşları yapan firmalar da Boeing ve Airbus'tan kiralanmış uçaklarla getiriyorlar. Boeing ve Airbus da uçaklarını geri çağırdı. Mart sonuna kadar bu uçakların teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edildiği andan itibaren de o uçuşları yapabilecek uçak yok. Rusya ve Ukrayna'dan turist gelemiyor diye değil aslında bölgeden hiçbir uçuş olamayacak diye bakmak lazım olaya. Asıl sıkıntımız bu bizim şu anda. Hem Ulaştırma hem Turizm Bakanı bu sorunu çözmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

YERLİ FİRMALAR GETİREBİLİR AMA..

Charter uçuşların yerini yerli firmaların almasının konuşulduğunu ifade eden Gür, "Pegasus ve THY birazını alabilir ama tarifeli seferlerle bu kadar uçuşu yapmaları mümkün değil. Bu seferleri 4-5 büyük operatör yapıyor. Bunlar Polonya'dan da Kazakistan'dan da Rusya'dan da Ukrayna'dan da getiriyor. Hem Doğu Avrupa'dan hem de Rusya bölgesinden turist getiriyorlardı" ifadelerini kullandı. Gür, alternatif olarak Arap, İsrail ve Avrupa pazarlarını değerlendirdiklerini belirtti. Rusya ve Ukrayna'daki açığı alternatif pazarlar kapatamazsa turizmde kaybın yüzde 50'yi bulabileceğini anlatan Gür, şöyle konuştu: Şu an hiç kimsenin milliyet seçecek durumu yok. Kim gelirse başımızın üstünde yeri var diyecek herkes. Bu Antalya'daki tesisler için de İstanbul için de bizim için de böyle.

ENFLASYON KADAR ZAM KAPIDA

Hediye Güral Gür, pandemi döneminde 2 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, pandemi ve enflasyon etkisiyle maliyetlerinin çok arttığını anlattı. Gür, "Maliyet artışlarını henüz fiyatlarımıza yansıtamıyoruz. TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon oranı var ama bizim özellikle mutfak enflasyonumuz bunun çok çok üstünde. Bazı mutfak ürünlerinde yüzde 80-90'a varan maliyet artışları oluyor. Temizlik kimyasallarında da çok ciddi artışlar var. İşçilik keza çok arttı" dedi. Bu yıl erken rezervasyon yapanlar yüzde 50'nin üzerinde avantajlı olacak zira Hediye Güral Gür, yazın otellere enflasyon oranında zam geleceğini söyledi. Bu da TÜİK'in açıkladığı son enflasyon oranına göre yüzde 54'e işaret ediyor. Antalya'daki oteller için şu an bir risk olduğunu da vurgulayan Gür, "Operatörlerden aldığı çekler var. O çekleri peynircisine, kimyasalını aldığı yere kullandı. Bu çekler geri dönerse sektör bazında sıkıntılar yaşanacak" şeklinde konuştu.

ÖNDER ÇELİK

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