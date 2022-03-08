Manisa'da aynı aileden 3 kişi doğalgazdan zehirlendi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 08:12
Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin (45) kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.
Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. (45), eşi A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (16), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız