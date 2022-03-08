Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 08:25
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde B.T'nin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri, 2 vantilatör, 3 sera reflektörü ve ışık düzeneği ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız