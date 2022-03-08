11 Mart'ta internetin fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok ülkenin teknoloji yaptırımına maruz kalan Rusya, 11 Mart'ta Internet bağlantısını dış dünyaya tamamen kapatabilir. Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı'ndan yapılan 5 Mart 2022 tarihli duyuruda, Rus sitelerinin Rusya domain'i olan RuNet (.ru uzantılı adresler) uzantılı alan adlarına geçmesi istendi. Bu sitelerden server'larını (sunucularını) Rusya'ya taşıması istenirken, DNS olarak da yalnızca Rusya DNS'i kullanılması çağrısı yapıldı.

Yabancı sitelerden indirilen kodları silin

Yapılan açıklamada, 11 Mart tarihine kadar söz konusu sitelerin sunucularını Rusya'ya taşıması, mail uzantılarının RuNet'e bağlı olması ve Rusya DNS'inden servis sağlayarak hizmet vermesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, Rus sitelerine yabancı kaynaklardan indirilen şablon ve kodların silinmesi de istendi.

Yasal zemini hazır!

Rusya, uzun yıllardır internet ağını dış dünyaya kapatacak ve yalnızca kendi içerisinde trafiğe izin verecek çalışmalar yapıyordu. 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' olarak adlandırılan yasa tasarısı, ülkedeki internet altyapısının dış dünyadan bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için gerekli teknik değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılıyordu. İlk kez Nisan 2019'da görüşülmeye başlanan tasarı, Rusya'da birçok protestoya sebep olmuş göstericiler tasarıya 'Putin Net' dövizleriyle karşı çıkmıştı.

Tüm itirazlara rağmen 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' 1 Kasım 2019 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girdi. Rusya'nın 'Dijital Ekonomi Ulusal Programı' kapsamında internet altyapısını dış dünyaya kapatacak teknik değişiklikler yasasını görüşmesi 2019 yılında 'Putin Net' dövizleriyle protesto edilmişti. Tasarı, 1 Kasım 2019'da yasalaştı.

Bu yaz interneti kesmişti

Yapılan düzenlemenin ardından Rusya interneti ülke genelinde kesebilecek uzun süreli testler yapmaya başlamıştı. Son olarak geçtiğimiz haziran ayında Rusya küresel internet bağlantısını tamamen kesmişti. Dünyanın geri kalanıyla bağlantının kopması durumunda altyapısının nasıl çalışacağını test etmek için yapılan çalışma, 15 Haziran-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Rus yetkililer testin başarılı geçtiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu hamlesiyle interneti dışa bağımlı olmadan Rusya içerisinde yönetilebilecek şekilde kontrol edebildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu.