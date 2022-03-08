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TURKOVAC Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü'ye gidiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 10:10
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TURKOVAC Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan'da başlayacağını bildirdi.

Bakanlık tarafından TURKOVAC'ın Azerbaycan'da başlatılacak hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, TURKOVAC'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü'ye gidiyor." bilgisi paylaşıldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt'un bulunduğu aktarılan açıklamada, TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokolün 9 Mart Çarşamba günü imzalanacağı ve klinik araştırmanın başlayacağı belirtildi.

- Cumhuriyet tarihinde ilk

Türkiye'nin dünyada Kovid-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TURKOVAC'ın bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021'de Acil Kullanım Onayını (AKO) aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada AKO onayı alan diğer Kovid-19 aşıları gibi TURKOVAC'ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda bilimsel toplantılar sonucunda, görüşülen ülkeler arasından TURKOVAC'ın yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülke Azerbaycan oldu. Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen bir beşeri aşı yurt dışında kullanılacak. Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak TURKOVAC aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2. doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor."

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