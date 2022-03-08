Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın
Bozdağ: Şu anda hakim ve savcılarımızın yüzde 43'ünü kadınlar oluşturmaktadır
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 10:57
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim ve savcı adayları ile bir araya geldi.
Bozdağ: Eğer biz bir karar veriyorsak sosyal medya mahkemelerinin baskısı bizim kararımızı değiştirmemeli
Bozdağ: "Şu anda hakim ve savcılarımızın yüzde 43'ünü kadınlar oluşturmaktadır"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız