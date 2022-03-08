Dolar/TL 14,49 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 14,3741'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 14,4860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,76 artışla 15,7400'ten, sterlin/TL yüzde 0,66 yükselişle 18,9600'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0870'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini, 98'nin destek konumunda olduğunu aktardı.