Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktör römorkunun altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 12:55
Beylerbeyi Mahallesi'nde su sondajı için yürütülen çalışma sırasında geri manevra yapan çakıl taşı yüklü traktör römorku, sondaj firması çalışanı Engin Akyol'a (28) çarptı.
Römorkun altında kalan Akyol, çalışanlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akyol, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız