Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Son günlerin tartışma konusu ayçiçek yağı konusuna değinen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı derdimiz yok" dedi.

Muhalefetin ülkeyi zorda göstermek için bu yönde bir kampanya yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.