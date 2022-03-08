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İtirafçı olan PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

Etkin pişmanlıktan yararlanan Parım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 15:12
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İtirafçı olan PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna 1 yıl 10 ay hapis

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Parım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanığa son sözünü sordu.

Parım, örgüt yapılanmasına dair bildiklerini anlattığını ve onlarca kişiyi teşhis ettiğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Avukat beyanının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Parım'a silahlı terör örgütü üyeliğinden TCK'nin 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 2 yıl 3 ay hapse çevrildi.

Mahkeme heyeti, Parım'ın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

- Soruşturmanın geçmişi

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Yezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanarak 10 Şubat 2021'de Türkiye'ye getirilmişti.

Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından Van'da 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen sokak eylemlerinde yer alan Parım, 2015'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılmıştı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi vererek itirafçı olmak istemişti.

Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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