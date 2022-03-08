Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi başlamadan önce öğrenci başına düşen kitap sayısının 1,6 olduğunu belirterek, "İnşallah bu projenin sonunda öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye'de 7'ye çıkacak." dedi.

Özer, Zeytinburnu'nda katıldığı Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm okullarda kütüphane yapmak için yola çıktıklarını anımsattı.

Kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmamasını hedeflediklerini dile getiren Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphaneyi okullara kazandırdıklarını söyledi.

Bunu yaparken en büyük avantajlarının, özellikle son yıllarda üretim kapasitesini arttırdıkları meslek liseleri olduğuna dikkati çeken Özer, 16 bin 361 kütüphanenin mobilyasını, tefrişatını meslek liselerinin yaptığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının bu çalışmayla kütüphanecilik tarihinde Türkiye'de bir rekora imza attığını belirten Özer, "Çünkü iki ay gibi kısa bir sürede, günde ortalama bu ülkede 272 tane kütüphane yapıldı." ifadesini kullandı.

- "Kütüphanelerimizde 51 milyona yakın kitap var"

Bakan Özer, sadece kütüphane yapmakla kalmadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu projeye başlamadan önce tüm okul kütüphanelerimizde yaklaşık 28 milyon kitap vardı. Bugün itibarıyla tüm kütüphanelerimizde 51 milyona yakın kitabımız var. Bir taraftan şunu söylüyoruz: 'Kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz yok.' Diğer taraftan diyoruz ki 'Bu kadar kitabı olan hiçbir kütüphane, dev kütüphane yok.' Onun için ben bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen saygıdeğer hanımefendiye özellikle şükranlarımı bu vesileyle arz etmek istiyorum."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kültür ve eğitim sevdalısı olduğunu dile getiren Özer, program öncesinde belediyeyi ziyaretinde de ilçede eğitime dair yapılan katkıları ve destekleri daha ayrıntılı dinleme imkanı bulduğunu ifade etti.

Özer, Zeytinburnu Belediyesinin, sadece ilçede okul yapılacak arazi ve arsaların bulunmasında değil, aynı zamanda okulların içerisinin donatımı, kütüphanelerin zenginleştirilmesi konusunda da İstanbul'daki en önemli paydaşları olduğunu söyledi.

- "2022'nin sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 bine ulaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kütüphaneler yaygınlaştırıldığında, gençlerin kütüphanelere erişimi kolaylaştırıldığında geleceğe çok daha güvenli bir şekilde bakılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim medeniyetimizin kitaplarla hiçbir problemi yok. Medeniyetimiz ilk emri, 'Oku.' Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızdaki kütüphaneleri, okulların kalbi yapacağız. Sadece kütüphane yapmakla bırakmayacağız. Aynı zamanda okullarımızdaki kültür sanat etkinliklerinin de kalbi olacak kütüphaneler. İnşallah 2022 yılının sonuna kadar da kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 100 bin kitaba ulaştıracağız."

- Özer, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'de 18 milyon öğrencinin ve 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu devasa bir eğitim sistemi olduğunu belirterek, "Bu proje başlamadan önce öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,6'ydı. İnşallah bu projenin sonunda öğrenci başına düşen kitap sayısı tüm Türkiye'de 7'ye çıkacak. Bu hakikaten OECD ülkelerinde, kıta Avrupası'nda ve gelişmiş ülkelerde okullardaki kitap sayısıyla artık yarışabilir düzeye tekabül etmektedir." diye konuştu.

Eğitim sistemindeki 1,2 milyon öğretmenin yaklaşık yüzde 59'unun kadın olduğunu aktaran Özer, çocukların eğitiminin güzelleşmesine ve kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunan kadın öğretmenler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

- Kütüphanede sanatın farklı dallarından 10 bini aşkın kitap bulunuyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bulundukları binanın, 19. yüzyılda semtteki askeri fabrikalarda çalışanlar için asker hastanesi olarak inşa edildiğini, 1984'te belediye başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını ve daha sonra yapılan restorasyonun ardından "Kazlıçeşme Sanat" adını aldığını anlattı.

Restore çalışmaları sırasında, zeminde sur dışındaki ilk mozaiğin keşfedildiğini, geç Roma, erken Bizans dönemine tarihlenen mozaiğin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde koruma altına alındığını aktaran Arısoy, bina dışına genişletilen kazıyla mozaiğin bütününe ulaşıldığını, bir mezar odası, lahit ve iskeletlerin bulunduğunu kaydetti.

İstanbul tarihinin bu yeni tanıklarının, kısa süre sonra "Mozaik Müzesi" adıyla ziyarete açılacağını bildiren Arısoy, restorasyondan sonra kültür ve sanat fonksiyonu yüklenen binanın zemin katında açılan Sanat Galerisi'yle bugüne kadar 8 sergiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Arısoy, açılışı yapılan kütüphaneye ilişkin ise şu bilgileri aktardı:

"Ülkemizde henüz az sayıda bulunan ihtisas kütüphanelerinden biri olarak kültürümüze hizmet edecek bu kütüphane şu an itibarıyla resim, grafik, geleneksel sanatlar, fotoğraf, heykel, mimarlık, tasarım, tekstil, moda, sinema, tiyatro, müzik, arkeoloji dallarında 10 bini aşkın Türkçe ve yabancı kitaba sahip. Yeni kitap ve periyodiklerle de her geçen gün zenginleşiyor. Öncelikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve sanatçıların faydalanacağı kütüphanemizde, bilgisayarlarla veri tabanlarına ve 200 binin üstünde dijital kaynağa ulaşılabilecek."

Kütüphanede, söyleşi, film gösterimi ve mini konserler de düzenleneceğini belirten Arısoy, saat 22.00'ye kadar açık olacağını anlattı.

- Bakan Özer'den Zeytinburnu için "güzel sanatlar lisesi" müjdesi

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile yetkililer, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Bakan Özer ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezdi. Kütüphaneyi ziyaretleri sırasında katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kütüphaneyi ziyaretinin ardından, Zeytinburnu için bir müjde vereceğini belirterek, kültür ve sanatla iç içe olan bir belediye ve belediye başkanının bulunduğu ilçede güzel sanatlar lisesi olmadığını söyledi.

Yarından itibaren Zeytinburnu'na güzel sanatlar lisesi kuracaklarını dile getiren Özer, "Başkanımız da buradaki ihtisas kütüphanesinin 2 katı kitabı, yani 20 bin kültür sanatla ilgili kitabı o okulumuzun kütüphanesiyle buluşturacak. Hem yeni kuracağımız Zeytinburnu güzel sanatlar lisesinin hayırlı olmasını diliyorum hem de başkanımıza, orada oluşturulacak Türkiye'deki güzel sanatlar lisesinin içerisindeki 20 bin kitaplık kütüphanenin kurulmasına vereceği katkılardan dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Zeytinburnu Merkezefendi Kütüphanesi ziyaretinden sonra eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.