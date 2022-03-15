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Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Mart 2022 00:04
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Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde

-İdari soruşturmalar sonucu kamu görevinden çıkarılan personel,
-Ohal sonrası çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarılan personel,
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. maddesine istinaden bakanlıklara bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılan personel için,
Ohal sonrası kurulan Ohal komisyonu tarafından verilen iade kararları son bir yıldır EGM tarafından uygulanmıyor.

Bilindiği üzere 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. maddenin (b) fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;...
6) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır." hükmü doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanı onayı ile kamu görevinden çıkarılmaktadır.İdarenin almış olduğu kararlar yargı denetimine tabi olduğundan, kamu görevinden çıkarılan personel tarafından İdare Mahkemelerinde İçişleri Bakanlığı aleyhine binlerce dava açılmış bulunmaktadır.

Açılan bu davalarda, çok sayıda yürütmeyi durdurma ve iptal kararı ile göreve iade kararları verilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 gün içerisinde kamu görevinden çıkarılan personeli yeniden göreve iade etmesi gerekmektedir.

Anayasa md.138 uyarınca "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremezler ve bunların yerine getirilmesini geciktiremezler hükmü amirdir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/1 maddesinde de Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak çok sayıda kamu görevinden çıkarılan personel ellerindeki mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen hala daha eski görevlerine iade edilmediklerini çeşitli mecralarda dile getirmektedirler. Mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen göreve iade edilmeyen personele Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından verilen cevap '"makam takdiridir, bekleyeceksiniz", "bakanlık tarafından talimat bekliyoruz" yönünde olduğu ifade edilmektedir.

Kanunun ilgili maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen yargı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, göreve iade edilmiş birçok emniyet personeli mağdur edilmişken ve aklandığı halde göreve başlatılmaması daha da çok mağduriyet yaşatmaktadır.

Yargı kararı uygulanmayan ve göreve başlatılmayan personel Emniyet Genel Müdürlüğünden kanun dahilinde işlem yapılmasını beklemektedir. Diğer bazı Kurumlar (Milli Eğitim, Diyanet, Sağlık Müdürlükleri vb.) bu süreçte iade edilen personeli ortalama iki hafta içerisinde görevlerine başlatmaktadır.

Emniyet genel müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarma cezası alıp,verilen cezayı idare mahkemesine taşıyıp iptal kararı alan polis memurları göreve iade bekliyor.

Ohal komisyonu tarafından ve idari mahkemelerden göreve iade kararı alan memurlar daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına sürecin hızlandırılmasını beklemektedir.

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Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
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