Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimdeki yatırımları arttırma noktasında en fazla yatırım yapılan ilin İstanbul olduğunu söyleyerek, "2022 yılında İstanbul'umuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız." dedi.

Bakan Özer, TOKİ ve Gaziosmanpaşa (GOP) Belediyesince kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesinin açılışına katıldı.

Programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GOP Belediyesinin eğitim yatırımlarını içeren video gösterildi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin en değerli sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda 81 ilde, tüm ilçelerde çok ciddi bir eğitim seferberliğine şahit olduğunu söyledi.

Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak, gençlerin okullarla buluşmasını güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, derslik sayılarının 200-300 binli rakamlardan bugün itibariyle 609 bini devlet okullarında olmak üzere 855 binlere ulaştığını ifade etti.

Bir taraftan öğrencilerin eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı ile öğretmen başına düşen öğretmen sayısının da OECD ortalamalarına ulaştığını aktaran Bakan Özer, "2000'li yıllarda ortaöğretim kurumlarındaki okullaşma oranları yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'a ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları 2000'li yılarda yüzde 14'ler seviyesinden bugün yüzde 45'ler seviyesine geldi. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenden bahsediyoruz." dedi.

Eğitimin tüm kademlerinde OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda ulaştığı hedeflere Türkiye'nin 70 yıl gecikmeyle vardığını anlatan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin, liderliği olmasaydı bu yatırımların yapılması mümkün değildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime her sene bütçeden en büyük payı ayırdığı için, eğitime devasa yatırım yaptığı için şahsım ve tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

- "Eğitimdeki dev seferberlikten en fazla yararlanan kadınlarımız, kızlarımız oldu"

Bakan Özer, tüm kadınların, annelerin ve eğitim camiasındaki tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitimdeki dev seferberlikten en fazla yararlanan kadınlarımız, kızlarımız oldu. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimizin yüzde 40'ı kadın iken, bir taraftan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaşırken, bugün itibarıyla öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı artarken, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında da ciddi bir artış oldu. Ortaöğretimde 2000'li yıllarda kız çocuklarımızın okullaşma oranı 39'muş. Bugün yüzde 88. Yükseköğretimde 2000'li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11, bugün yüzde 48,5. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu eğitim seferberliğinden en fazla yararlananlar, kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu.

Bu süreçte Emine Erdoğan Hanımefendi'yi de minnetle anmamız lazım. Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını arttırmak için ciddi seferberlikler yaptı. Geçenlerde Hanımefendi'nin himayelerinde 'Nerede kalmıştık?' sloganıyla bir proje başlattık. Buradaki amaç, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımızın, eğitime kaldıkları yerden devam edebilmelerine imkan sağlamaktı. Proje kısa sürede 20 binlerde seviyesinde kadınımızın yeniden eğitime katılmasına vesile oldu."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün eğitimin haricinde yaygın eğitimle de halk eğitim merkezlerinde kadınların destekçisi olduklarına değinen Bakan Özer, "2021 yılında düzenlediğimiz kurslara 1,5 milyon kadınımız katılmış. 2022 yılında 2 ayda düzenlediğimiz kurslara 1,3 milyon vatandaşımız katıldı, bu vatandaşlarımızın yüzde 70'ini kadınlar oluşturmakta. Dolayısıyla biz Bakanlık olarak bir taraftan kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını arttırırken, bir taraftan kadınlarımızın eğitim sistemindeki temsiliyetini arttırırken, diğer taraftan kadınlarımızın yaygın eğitime erişimlerini artırmak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki eğitim yatırımlarına değinen Özer, "Eğitimdeki yatırımları arttırma noktasında en fazla yatırım yaptığımız ilimiz İstanbul. 2022 yılında İstanbul'umuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığının en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Sadece eğitim binalarında değil, öğretmen atamalarında da İstanbul'u merkeze aldık. Son iki atamada en büyük payı İstanbul'a verdik. 31 Ocak 2022 tarihindeki 15 bin öğretmenimizin yüzde 50'sini yani 7500'ünü İstanbul'a verdik. Bu yatırımlarımız devam edecek. İstanbul'umuz çok daha nitelikli eğitim binalarına, çok daha nitelikli eğitime kavuşacak."

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, GOP Kaymakamı Numan Hatipoğlu, GOP Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

Konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra sınıfları gezdi.