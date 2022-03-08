Birinci ve ikinci el araç satıcılarına ceza çıkmadı

Rekabet Kurulu, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Distribütör ve/veya araç kiralama şirketi 24 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin bilgiye ve belgeye ulaşılamadığından adı geçen teşebüslere 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

ALD Automotive Tur. Tic. AŞ, Çelik Motor Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri AŞ, Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. AŞ, Otonet Motorlu Taşıtlar AŞ, TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ ve Groupe Psa Otomotiv Pazarlama AŞ 23 Şubat'ta sözlü savunma vermişti.

Rekabet Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamada şöyle:

"03.03.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve/veya araç kiralama şirketi 24 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin bilgiye ve belgeye ulaşılamadığından adı geçen teşebüslere 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 03.03.2022 tarih, 22-11/170-69 sayılı kararın açıklama metni:

Birinci El ve İkinci El Araç Satışı Pazarlarında Faaliyet Gösteren 24 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarih, 20-35/456-M sayılı ve 17.12.2020 tarih, 20- 54/759-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, soruşturma taraflarının 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."