Belediyeden alkış alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü afişi
Odunpazarı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı afiş nedeniyle alkış topladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 17:12
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya
devam ediyor.
Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak isteyen belediyeler ve kurumlar
birbirinden çeşitli mesajlar veriyor. Ancak Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi
tarafından hazırlanan afiş, güne damga vurdu.
Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine asılan afişte, "Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz. Odunpazarı'nda kadının toplum içerisindeki yeri hep eşit ve önemli kalacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız