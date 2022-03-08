Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Duruşma savcısı, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan 1800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen sanık Mehmet K'nin tahliyesine itiraz etti.

Bir üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, yargılamanın yapıldığı 10. Ağır Ceza Mahkemesince tüm delillerin değerlendirilerek hüküm verildiğini belirtti.

Yargılama aşamasında tüm delillerin tartışıldığı, tanık dinlendiği ve mahkemenin esasa ilişkin değerlendirme yapılarak hüküm verildiği, sanığın daha önce verilen adli kontrol kararına uyduğu, kaçma şüphesini gösteren herhangi bir emarenin bulunmadığı ifade edilen kararda, itiraz reddedildi.

- Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran 2021'de "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran 2021'de tutuklanmıştı.

4 Mart'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan 1800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.