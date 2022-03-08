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Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti

HSK yayımladığı taziye mesajı ile Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Metin ŞENTÜRK'ün vefat ettiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 18:29
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Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti

HSK'nın internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Metin ŞENTÜRK'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

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